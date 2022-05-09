民眾檢舉該潛水團違法在國家公園內捕撈龍蝦、麵包蟹，已明顯違反漁業法規定，最重可處3萬到30萬元以下罰鍰。（海巡署影片翻攝）

日前澎湖南方四島國家公園東吉島發生6名潛水客，因意外被「撿回」的事件；該案9日卻傳出案外案，有民眾檢舉該潛水團，違法使用潛水器在國家公園內捕撈龍蝦、麵包蟹，已明顯違反漁業法規定，最重可處3萬到30萬元以下罰鍰，而載送該組遊客的遊艇，經調查竟然是澎湖科技大學的海洋2號，澎湖最高學府意外成為「海洋殺手」的幫凶，此事在澎胡保育界引發軒然大波，縣府農漁局坦承已接獲報案，如違法將移送地檢署偵辦。

農漁局漁管科長張宏安表示，自用遊樂船舶攜帶潛水器設備潛入海中採捕水產動植物，倘其採捕之數量，經認定達實質漁撈作業之漁獲量者，主管機關可本於職權逕行認定，依漁業法第64條第1款規定，可處新臺幣3萬以上30萬元以下罰鍰。根據民眾檢舉的照片與影片來看，潛水客身上確有網袋裝的漁貨，農漁局會約詢業者、潛水教練前來說明，如有違規情事一定嚴加裁罰，以維護澎湖海洋資源的永續經營。

至於該批遊客是搭乘澎湖科技大學海洋2號出海潛水，澎科大海洋遊憩系主任黃俞升表示，船隻是澎科大與PIDC國際潛水中心產學合作，當天使用狀況校方並不清楚，也會調查清楚之後，如有違法從事漁業捕撈的情事發生，校方將從新審視雙方的合作方式。

據爆料民眾表示，該案違法事證相當明確，全案已經轉呈吳巡龍檢察官，尤其該起事件的案主，涉及標得澎湖縣政府多起BOT案，加上澎湖科技大學的海洋2號遊艇也涉入，可以說公部門成為「海洋生態殺手」的幫凶，非常諷刺。