9日，菲律賓新總統可望出爐，彭博社認為，若有小馬可仕之稱的邦邦(Ferdinand"Bongbong"Marcos Jr)一旦勝出，未來當地經濟政策不明下，菲律賓貨幣披索恐怕還會走貶，延續2022年開始迄今的頹勢。

根據調研單位Pulse Asia Research於4月中下旬的一份報告，小馬可仕的民意支持度高達56%。不過，在彭博社民調中卻名列倒數第2。野村控股認為，小馬可仕在重要經濟政策上有很多不確定性，在競選時沒說清楚。同時，邦邦之前也沒參加總統辯論大會。

暱稱為邦邦的小馬可仕，是菲國流亡海外且在檀香山病逝的前獨裁者馬可仕，以及一度擁有超過3000雙鞋子，生活極盡奢糜的伊美黛，兩人所共有兒子。

披索兌美元匯價，2022年迄今已貶近3%，因為菲律賓利率還沒有從歷史新低開始調升。另外，菲國貨幣走弱，當地貿易赤字也是一大推手，在過去一周，外資加速拋售菲律賓的股票。

9日，披索與美元價格又貶至52.52左右，已經貶破上周支撐價位52.49。ANZ銀行預估，菲國披索可能持續走軟，可能還會貶破53，因為聯準會一直升息，美元後市持續看升。

菲律賓央行5日指出，全球供應鏈問題尚未解決下，需仔細考量升息一事，19日將舉行利率政策會議。日前，菲律賓央行也曾表示，有可能會在6月調高利率。

菲律賓目前的通膨在4.9%左右，超過當地央行目標區2%到4%範圍。專家學者認為，菲央行可能因此會早一點調升利率。倘若真是小馬可仕當選總統，經濟政策較明朗化，將有助於披索未來走勢。

小馬可仕曾允諾過，將施政重點放在規模較小的菲企、農業、基礎建設以及旅遊業上，希望能安然度過嚴峻的疫情。路透社調查發現，雖然現任副總統羅貝多（Leni Robredo）獲較多民眾認為，比較重視經濟發展。不過，在Pulse Asia Research之前的民調內支持率僅23%，遠遠落後小馬可仕。