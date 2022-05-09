2022宜蘭綠色博覽會「夢幻島嶼」在為期44天的生物與棲地多樣性主題展演後，於母親節當天上午十點舉辦閉幕式，採取線上直播方式進行，先由夢幻島的永續傳說定目劇演員舞者獻給在疫情威脅中每一個過去、未來以及現在很努力的自己一個「愛的鼓勵」開場；藝術家林秀蘋以《我的子宮，我的大地母親-藝術計劃》成果影片，展示她踏上南印度、尼泊爾、泰緬邊境、香港、澳門與台灣，共有200位志工集體創作的子宮圖，將跟子宮相連的生命經驗，超越文化、個體、國界與性別，讓觀眾順著畫面重返母親子宮，思考關於生命的起源以及對母親的無限感恩；聲納合唱團蘇千惠以台語演唱《搖嬰仔歌》呈現母親在辛苦懷胎十月生產後，對孩子一輩子無止盡的關愛與照顧；來自宜蘭縣南澳鄉的原住民不滅樂團，用泰雅母語演唱他跟母親相處對話記憶所創作出的感人樂曲《妳的臉龐》。

今年宜蘭綠博連結聯合國永續發展目標SDGs，規劃12個環境教育主題展館，於今閉幕後也相約大家2023繼續為這世界的美好永續盡份心力/財團法人蘭陽農業發展基金會提供

而曾獲第53屆葛萊美「最佳新世紀音樂獎」的音樂家央金拉姆也特別獻上《大地的呼吸》，藉由厚實低頻共振與女聲吟唱，感受大地母親的愛和悲傷，呼籲共同守護地球；汶凬舞集的可愛舞者以《南方之島》跳出對這片土地的愛與熱情，行樂愛樂室內樂團演繹由台灣民謠改編的《臺灣四季》，用土地與人文交織的樂章向自然環境致敬。

疫情無聲無息地突然蔓延，如一場來不及遮蔽的大雨令人驚慌失措，資深音樂人也是綠博主題曲四季心願的製作人謝文德壓軸登場獻唱《化作永恆》，希望透過音樂溫暖的力量，撫慰每個疲憊受傷的心靈，而2022宜蘭綠色博覽會夢幻島嶼也這首樂曲聲中依依不捨地跟大家道別，一起相約2023，繼續為這世界的美好永續盡份心力。

宜蘭綠色博覽會進入第23年，透過寓教於樂的環境主題場館、精彩的文化表演藝術、繽紛亮麗的花卉地景，趣味與科學兼具的遊戲娛樂設施，年年吸引數十萬人入場，是國內春季最重要的大型環境教育旗艦活動。今年綠博結合冬山河生態綠舟水陸特色，規劃1座烏龜怪方蟹大型表演舞台、1處藍河蟲洞水簾光影秘境、 2條希望之河遊艇生態導覽遊程、3個廣受歡迎好評的遊戲互動體驗區、 12個永續環境主題展館、20座生物多樣性與多元文化裝置藝術。活動主題連結聯合國「全球永續發展目標 SDGs」與森川里海國土生態綠網，期許親師生與遊客都能理解惜食、節能、省水、護海、有機、無塑、減廢、重用與循環再生的永續未來生活情境，共同追求一個人類、生物和環境都可以共存共榮的美好未來。

縣長林姿妙表示：今年綠博12個主題展館，每一個都具有其傳達的環境教育意義，且費盡心思的以寓教於樂方式呈現。「良食交易所」連結聯合國永續發展目標SDGs負責任的消費與生產，宣導用購買改變世界，讓消費成為保護生態的力量；「海龜覓境」以海龜的一生融入密室逃脫解謎趣味，傳達維護藍碳生態系，守護永續海洋與水下生命的重要；「農業實驗學校」示範以色列液肥滴灌栽培系統，藉由智慧農業省工節水與害物作物整合管理，進行氣候變遷調適，打造農業永續經營之路；「野趣森林」傳承原民傳統文化、山林生存智慧與精湛工藝編織之美；「水岸舞台」演繹夢幻島嶼的永續傳說，傳達生物與棲地多樣性保育的刻不容緩；「可愛動物區」宣揚友善飼養，寵物管理與重視經濟動物福利；「食育享想」帶大家重新認識食物、食材、食農、食安、食育與糧食自給率，整合從產地到餐桌上的食農教育；「城市未來色計所」連結SDGs全球永續發展目標，邀請描繪未來城市想像；「生聲不息」帶你用聲音環遊感受世界，保存聲景自然環境；「夜光趴踢」呈現夜行生物歡舞的月下派對，引領嘗試自然生態導覽遊程；「森林探險廊道」傳達守護森林，復育瀕危物種，支持編織國土生態綠網，守護珍貴生命；「昆蟲生態村」融入昆蟲交響樂章的里山共榮願景，促進農村再生。

2022宜蘭綠博在母親節精彩落幕，閉幕式氛圍溫馨，邀請多組表演團體從歌頌人類母親，到向我們的地球，「大地」母親致敬/財團法人蘭陽農業發展基金會提供

綠博策展人蘭陽農業發展基金會副執行長許名輝說，今年活動剛開始就遇上疫情和雨勢的雙重影響，致使遊客人潮大減，校外教學也幾乎歸零，但大會仍以民眾安全為優先考量，取消所有如五一勞動節、寵物日、地球日與母親節等免費入園優惠，也主動降低活動新聞宣傳頻率，在落實防疫不鼓勵群聚措施下，統計44天共吸引超過24萬人次入園，遊客滿意度普遍很好，評價展演內容豐富多元饒富趣味；且綠博為了提供給今年無法入園的親師生理解年度環境永續內涵，特別製作三份「來自綠博的學習禮物電子教材」，分別是從一日三餐的情境選擇中理解糧食自給率重要性的「食育享想」，化身海洋守護者幫助海龜掃除人為障礙的「海龜覓境」，以及透過珍奇聲景環遊世界的「生聲不息」，讓無法入園或在家居隔的學生也能持續線上學習，有興趣的民眾可以透過綠博臉書粉絲專頁連結雲端硬碟進行下載，宜蘭綠色博覽會也跟大家相約2023，繼續為這世界的美好永續盡份心力。(廣告)