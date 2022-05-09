台中市議員羅廷瑋質詢表示，市府應儘速規畫通用防疫計程車。(林欣儀攝)

疫情持續升溫，台中市單日確診人數已突破2000人，但能協助身障者就醫的「通用防疫計程車」，目前全台中市僅有1輛，市議員林孟令、羅廷瑋質詢指出，保障身障者確診後的就醫需求，市府應提前準備；交通局長葉昭甫則說，將與合作的車隊洽談。

林孟令表示，台中市身障人口多達13萬，若有專家估算的人口數15％確診計算，身障者未來確診人數將驟增，但目前台中市防疫計程車僅有1輛可載送身障者的通用防疫計程車，量能絕對不夠，交通局應及早因應，不要忽視身障者的生命與權益。

羅廷瑋則說，近來已接獲許多身障者家庭陳情，憂心萬一確診，請防疫計程車協助送醫可能有困難，雖目前政府已放寬確診者可自行由家人協助送醫，但若連家長都確診，該名身障者該怎麼辦？市府應儘速規畫。

葉昭甫表示，目前台中市每輛防疫計程車每天載送約3至4次，仍有餘裕空間，但因70輛防疫計程車中，僅有1輛可載送身障者的防疫通用計程車，近日內會與合作的車隊洽談，儘速增加通用計程車加入防疫車隊，會做超前研議。