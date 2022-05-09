據澎湃新聞引述氣象水文預測，受冷暖空氣共同影響，大陸5月9日至13日包含江南、華南、西南、東部、南部等地將出現今年入汛以來最強降雨，累積面降雨量70至150毫米。大陸水利部會商後指出，暴雨區內主要江河將出現明顯漲水過程，示警廣西柳江上游及蒙江、北流河、桂江，廣東賀江、北江上游、韓江上游，湖南湘江，江西贛江上游，福建富屯溪等河流可能發生超警洪水。

其中降雨之強，預估廣西中東部、廣東中部北部、江西南部、福建西南部等部分地區200至300毫米，局部可達350至400毫米。

大陸國家防總副總指揮、水利部部長李國英要求及早著手嚴密防範。大陸水利部副部長劉偉平7日主持研究防範部署。第一是各級責任人立即上崗到位，加強24小時值班值守。第二是密切監視雨水情，滾動進行預報預警。第三是加強中小河流洪水、山洪災害防範，針對沿河低窪地區、旅遊景區、山洪風險區等及時發布預警資訊。

第四是對小型水庫防汛「三個責任人」、「三個重點環節」展開再檢查再落實，加強水庫水電站巡查和大壩、洩洪設施等重點部位監測。

第五是科學調度骨幹水庫等工程，根據雨水情預報適時預泄，發生洪水時在保證安全的前提下充分攔洪、錯峰、削峰，並統籌城市防洪排澇，加強聯排聯調。第六是加強資訊報送與共用，如出現重大險情災情第一時間上報。