消息人士透露，福特汽車將出售持有的800萬股Rivian Automotive股票，這家曾風光一時的電動車新創公司其股票公開上市閉鎖期將於周日屆滿。

目前福特持有1.02億股Rivian股票。消息人士透露，福特將透過高盛出脫持股。

根據閉鎖期規定，一家公司在股票首次公開發行（IPO）上市後一段時間內，其早期投資者和公司內部人士不得出售持股，以確保IPO有序進行，市場也不會充斥著額外的股票。

福特拒絕對此消息發表評論。

消息人士透露，摩根大通亦計畫為某賣家出售1300萬～1500萬股Rivian股票。而這兩大塊持股的每股價格為26.90美元。

上周五Rivian收跌6.25%，報28.79美元，今年僅在第一季股價就暴跌逾50%，與去年第四季的景況截然不同。當時由電商巨頭亞馬遜支持的Rivian在11月中旬首日掛牌股價即飆漲29.14%，收在100.73美元，市值一舉突破1000億美元，盤中更一度大漲53%。當時Rivian的身價超越了通用汽車（當時市值860.5億美元）、福特（773.7億美元）和同為新創公司Lucid Group（659.6億美元），在美國汽車製造業中排名第二，僅次於特斯拉（當時市值1.06兆美元）。

Rivian在3月時表示，由於供應鏈緊缺和內部生產瓶頸，Rivian今年恐將只能生產25,000輛電動卡車和休旅車，與該公司去年在IPO法人說明會（roadshow）提出的預測值相比，直接砍了一半。