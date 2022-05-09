昨天（8日）是一年一度的母親節，不少人都應景曬出與媽媽合照，女星范冰冰也在網上曬出與媽媽同框照，母女親密的背靠背拍照，范冰冰和媽媽的顏值根本複製貼上，由於媽媽太凍齡，讓母女合照看起來就像姊妹，同時，范冰冰還感性說：「你負責貌美如花，我負責賺錢養家！永遠愛你！母親節快樂！」

范冰冰昨在網上曬出與媽媽同框照，只見40歲范冰冰和年近7旬的媽媽在一片花海中，親密的背靠背拍照，雖然媽媽眼角有魚尾紋，但她氣質優雅、笑起來相當端莊，舉手投足絲毫不輸身旁的明星女兒，范冰冰和保養有術的媽媽同框，兩人看起來就像姊妹一樣。

范冰冰公開與媽媽合照。（圖／取材自范冰冰微博）

范冰冰和媽媽根本一個模子刻出來，母女的顏值根本複製貼上，同時，范冰冰還感性說：「你負責貌美如花，我負責賺錢養家！永遠愛你！母親節快樂！」網友看了直呼：「太美了吧母女倆」、「阿姨好美，冰冰也是」、「媽媽又更年輕了」。

范冰冰在2018年經歷陰陽合約風波，不只重創演藝事業，形象也因此一落千丈，不過范冰冰仍積極復出，不只轉戰美容副業，她也在日前飛到韓國客串電視劇《Insider》，范冰冰積極求翻身，也讓她一舉一動備受矚目。