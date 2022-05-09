又有好消息！屏東基督教醫院日前為確診孕婦成功剖腹產，母親節當天，新冠肺炎專責病房又完成另一起確診孕婦手術，母女均安，護理師笑說，「這個小調皮，就是要在母親節最後一刻出來跟媽媽過節。」

屏基指出，8日深夜臨時接生第2個新冠肺炎確診孕婦，原本預產期是5月11日，不料昨晚9時30分破水了，婦產科主任劉士傑緊急進行剖腹產手術，女嬰於深夜11時6分出生，體重3050公克、PCR採檢陰性。母女均安。

院方直呼，婦產科、小兒科、麻醉科、手術室以及新冠肺炎專責病房，再次完美合作。

屏基表示，產婦33歲、這是第二胎，已懷孕37周，因為第一胎剖腹生產，所以原本計畫5月11日剖腹第二胎。

但因小孩5月3日確診新冠肺炎，在家居隔，5月7日有流鼻水咳嗽症狀，經快篩陽性後，於是就醫入住專責病房，不料8日晚間提前破水，院方決定緊急進行剖腹產手術，女嬰趕在母親節前夕提前出生，目前一家三口一起住在專責病房。