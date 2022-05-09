台灣虎航今(9)日正式宣布，發行國內航空業首檔NFT，發行數量為15顆，每顆起標價為新台幣15萬元，開賣時間將順應虎迷們的敲碗，提前至明(10)日上午10：00起至5月12日中午12：00止，由價高者得標。

台灣虎航自宣布將推出我國航空業界首發超限量NFT，提供的參與交機過程及空位搭乘的航空業天花板賦能，在年輕世代間立即造成熱絡討論並紛紛敲碗期待開賣細節，臉書私訊也被塞爆。

台虎本次發行的15顆NFT，特別與台灣新銳數位藝術家Jun合作，他擅長以台灣文化為題材，透過科幻及Cyberpunk的風格，創作出一幅幅虛實整合的新穎藝術品，其作品深受許多國際藏家的推崇，為台灣NFT的先鋒。

此次的NFT創作，主要以網紅虎將與台灣虎航的航點來發想設計，富含Jun的設計風格與立體空間感的藝術創作，完美地呈現出飛行與旅遊的樂趣，每顆設計各不相同，讓收藏家可依個人喜好來競標喜歡的作品。其中更推出法國的紀念版本，以向空中巴士的所在國致敬。

除了每顆圖案各有增加收藏紀念價值外，其賦能則都相同。分別是，可參與並見證台灣虎航A320neo的交機過程3次；以及18個月效期的台灣虎航空位無限次搭乘的權益，等同享有台灣虎航的員工福利。

其中，每顆限量3次的交機體驗，時程預計會在2022年及2023年之間，將依空中巴士原廠通知的可交機時程為主，一旦確認後，將會各別通知NFT持有者；而18個月效期的無限次空位搭乘權益，則是提供給NFT持有者，隨心所欲可搭乘台灣虎航全航線出發前仍有空位的航班，與員工同享想飛就飛的特殊福利。