高登公司從小吃店搖身一變成快篩進口商，背後黑影幢幢。國民黨立院黨團今至北檢告發衛福部長陳時中圖利、瀆職。國民黨立委鄭正鈐也質疑，《醫療器材管理法》規定相關業者都要加入在地同業公會，高登沒有加入，卻可以在去年被衛福部許可列入22家進口快篩廠商之一。

鄭正鈐指出，衛福部找高登進口快篩，其實過程充滿瑕疵，依照《醫療器材管理法》規定，甚至5月3日食藥署所辦理的醫療器材業者講習，都要求醫材業者要加入同業公會，高登若是正常醫材業者，去年衛福部找他之前，就應該要加入公會了，但高登卻沒加入，那去年8月5日是如何拿到許可？成為22家快篩廠商之一？

國民黨立委林思銘表示，高登沒加入公會，指揮中心卻在5月2日以函文緊急授權給高登採購1700萬快篩，明顯就是在圖利特定廠商，今天就要向檢調告發陳時中圖利、瀆職。

林思銘說，高登董事長劉偉澤說他4月28日接到指揮中心的緊急通知，要召開快篩廠商會議，會同沒有相關資格的昶虹董事長林俊輝出席，高登還完全不避諱將帳戶交給昶虹紅運用，顯然高登就是昶虹的人頭，高登轉型不到一年就進軍國家隊，資金還要跟昶虹拿，卻能空手接政府訂單，其中有無涉及利益輸送，黨政高層介入，盼檢調查清是否有人涉及採購弊案，裡頭水很深。

林思銘也呼籲檢調查清劉偉澤開記者會時拿出的韓國原廠授權，授權書的實際內容是什麼，是否有真正授權？還是虛晃一招？應該讓真相水落石出。

國民黨團首席副書記長李德維表示，看到陳時中說高登是殷實商人，民進黨的立委前仆後繼為高登辯護，實在搞不清楚，到底現在執政的官員跟立委在做什麼？現在被揭發幕後金主是民進黨團總召柯建銘顧問，柯說國民黨在「以疫謀亂」，國民黨要告訴柯建銘，國民黨是不希望有人「以疫謀財」、「以疫貪財」，這麼多的案子都跟執政黨有關、跟柯總召有關，怎麼都跟別黨無關？