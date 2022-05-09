據北京市人民政府網站7日印發《北京市「十四五」時期交通發展建設規劃》的通知，其中提到為加強擁車用車管理，降低小客車出行強度，加強「一人名下多車」治理，將推動個人名下第二輛及以上在北京市登記的小客車有序退出，預計到2025年全市小客車保有量控制在580萬輛以內。

據觀察者網引述該《規劃》提出，將調控北京市的小客車數量，逐步增加新能源指標占比，優先向無車家庭配置小客車指標，並持續強化機動車通行管理，落實外埠進京車輛禁限行和國三柴油貨車全市域禁行措施，以及實施工作日高峰時段區域限行交通管理措施，加強違規電動三四輪車管理。

此外，還將實施新能源物流配送車輛優先通行政策，並適時研究新的通行管理措施。加快推動小客車由購買管理向使用管理轉變。同時優化調整貨物運輸結構，提升綠色貨運比例，規劃到2025年，實現全市貨物到發綠色運輸比例不低於12％。