品牌廠宏碁（2353）今早股價跌破5日及10日線，宏碁今年以來受投信青睞持續買超，至於外資目前持股約33%。宏碁第一季合併營收年增9.5％、達783.78億元，創9年來同期高點。首季毛利率及營益率為11.3％、3.7％，稅後淨利22.35億元、稅後每股盈餘（EPS）0.74元。

宏碁董事長陳俊聖上周出席「臺南市第二期智慧路邊停車計費系統興建營運移轉案（簡稱臺南BOT二期）」第一階段上線記者會，預告，PC今年市況可能會如同研調機構預估整體需求及出貨皆將下滑。不過宏碁不會認命，除了針對新產品找出新的使用模式和興奮點來刺激需求、創造市場，同時持續投入節能減碳智慧解決方案、擴大環保材質產品線，更重要的是針對集團多元成長引擎的「小老虎群計畫」，宏碁已找到成功孵化新事業方程式，後續將逐步發酵。

有關運輸問題，陳俊聖指出，還在海上漂的數量仍較正常時高出兩倍，這也使得市場供需的反轉點、訂單需求與供貨缺口差距都不明顯。但運輸問題接下來幾季將逐步緩解，下半年就有新貨輪加入，也因需求下滑、出貨減少，運費現也已較去年高峰時收斂個位數到雙位數幅度不等。