美股上週五收黑，台股電子、金融股弱勢，今天盤中指數一度跌逾300點，一路跌破4月27日低點與16200點關卡，下探16090.54點，台積電也跌至520元，創近1年來新低。

美股上週五收黑，科技股跌勢較重，台股今天開盤下挫，指數開低震盪，至11時5分左右，台股加權指數下跌289.6點，來到16118.6點，跌幅約1.7%，成交金額1447.7億元。

各類股走勢全盤皆墨，電子股下跌1.25%，金融股重挫2.88%，航運股也有2.2%的跌勢。

觀察權值股走勢，台積電今天股價走勢疲弱，早盤下跌8元，下探520元，創近1年來新低，市值滑落至13.48兆元，跌幅維持逾1%左右。鴻海下跌約0.5元，至103.5元，跌幅0.48%。科技股如聯發科、創意都下跌逾2%。

觀察航運族群表現，貨櫃三雄下跌，長榮、陽明、萬海分別下跌2.6%、3.07%、1.32%；航空雙雄逢賣壓，長榮航下跌逾1%、華航小跌0.18%。

但擁業績的ABF三雄則力守紅盤，欣興逆勢上漲近3%，景碩小漲0.88%，南電上漲0.5%；具備解封題材的旅行社股票如鳳凰、雄獅、五福早盤則衝高，盤中漲勢稍見收斂。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，美國聯準會（Fed）雖然沒有加速緊縮，但美元升值趨勢不變，導致新台幣弱勢，資金回流美國持續，在熱錢退潮之下，台股面臨修正壓力，目前指數跌破前低，技術性支撐觀察「萬六」關卡、15900點。（編輯：楊凱翔）1110509