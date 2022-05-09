精密齒輪大廠鈞興-KY9日宣布，受大陸防疫封控影響，4月約三成訂單遞延出貨，致使4月及前四月合併營收雙雙衰退，只創同期次高。鈞興目前電動工具、園林工具及機器人應用領域等客戶訂單需求殷切，第二季審慎應對。

鈞興因大陸防疫，實施封控管制影響訂單出貨，4月合併營收新台幣1.52億元，年減27.84％；前四月合併營收8.22億元，年減12.30％，雙雙創同期次高。

鈞興表示，大陸中國各省陸續採取嚴格封控管制，以防堵疫情擴散，擾亂原料供應、物流運送等影響，約30％訂單遞延出貨，係4月營收比3月及去年同期減少的主因。鈞興整體在手訂單及業務接單不受影響，包括電動工具、園林工具及機器人應用領域等客戶訂單需求殷切，持續密切與客戶討論後續上海、蘇州解封物流回穩後訂單出貨調配，逐步拉升越南廠生產出貨比重。

鈞興表示，近年各國貿易保護主義、疫情干擾，帶動全球產業供應鏈逆全球化趨勢，國際品牌業者紛紛找尋非中國區且穩定優質供應合作夥伴，鈞興在電動工具、園林工具、縫紉等領域主要客戶，擁有長期深厚合作基礎，為業界少數提供全工序一站式服務的高精密齒輪客製化大廠，目前鈞興針對越南廠進行ISO-9001相關認證工作，有助於越南廠創造有利競爭條件，正積極洽談國際集團客戶的東南亞地區訂單，有望進一步增添營運量能。

鈞興表示，鈞興謹慎面對疫情與國際情勢變化，及時採取相關因應措施，以確保集團營運表現與生產出貨保持穩定。隨著疫情舒緩及中國大陸物流運輸情況，有望明顯提振客戶回補庫存備貨力道。

此外，鈞興深化與電動工具、園林工具、機器人應用等領域客戶業務合作，擴大集團業務接單表現，且持續看好全球工業自動化趨勢，推升工業機器人應用需求與市場滲透率提高，有助於創造集團拓展機器人應用齒輪、諧波減速器等產品需求增加，手握中國大陸工業機器人訂單對銷售貢獻持續放大，將拓展歐美日等工業機器人品牌大廠，以增添未來營運動能。