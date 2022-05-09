搶攻端午節送禮商機，台中萬楓酒店今年不推粽子禮盒，而是攜手台灣在地知名茶品牌「京盛宇」，合作推出端午限量茶禮「細品楓味」搶市！禮盒內容包括深焙阿里山烏龍原葉袋茶15入、清香凍頂烏龍原葉袋茶15入及台中萬楓酒店Logo標誌玻璃雙層杯乙個，即日起開放限量預購。

台中萬楓酒店表示，京盛宇為台灣首創以「紫砂壺沖泡茶飲」的茶飲品牌，這次為台中萬楓酒店量身打造兩款茶品「深焙阿里山烏龍」及「清香凍頂烏龍」，以繁複工序呈現台灣茶滋味，同時感受台灣自然與人文的美好價值。

「細品楓味禮盒」運用沉穩優雅的木紋為底，以品牌精神-簡約之美為設計意象，加入台灣山巒燙金圖像，傳遞自然美好的味道，再以嫣紅色Logo象徵熱情待客是萬楓的傳統，期盼收到禮盒的人能夠感受美好的生活，可以簡單的從一杯茶開始與送禮者的豐厚心意。

茶罐瓶身標籤，分別以紅棕色及藍黃色漸層來呈現，呼應茶葉在熱水中釋放茶味及香氣的過程。禮盒優惠價1,688元，即日起於台中萬楓酒店訂購平台、現場限量販售。

京盛宇打造兩款台中萬楓酒店專屬茶品，其中的「清香凍頂烏龍」，茶葉產自南投縣鹿谷鄉的凍頂山，未經過烘焙的青心烏龍嫩葉，呈現原始自然的口感，半球形捲曲的葉片散發出淡雅清香，茶湯滋味清爽回甘，非常適合炎熱夏天，三角立體袋茶設計，使茶葉完整浸泡舒展，每每沖泡感受驚艷的茶香氣，冷泡或熱泡皆宜。

此外，「深焙阿里山烏龍」茶產區來自台灣高山茶的代表之一阿里山產區，由於海拔一千公尺以上，土壤肥沃，水分充足，孕育出獨特的阿里山茶，可以喝到本身的蘭花香，茶葉在日光與萎凋中慢慢淬勵，再經文火五焙五退火的深度烘焙，提升了茶香厚度，金黃透亮清澈的茶湯散發誘人焦香和濃醇蜜味。