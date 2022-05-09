晶睿通訊（3454）4月合併營收達7.11億元，較3月寫下的歷史新高7.13億元，微幅減少162萬元，呈月減0.22％，惟仍較去年同期的4.67億元成長51.6％，創下歷史次高佳績，累計前4月合併營收為25.81億元，較去年同期的17.5億元成長47.4℅，則寫下歷年同期新高。

晶睿指出，4月合併營收較去年同期成長，單月合併營收表現創下歷史次高，主因為品牌及代工雙事業業績持續成長，且今年起積極消化既有訂單，使出貨量大增，成為營收助力。

晶睿通訊為建立良好內部管理機制，積極落實公司治理及ESG，改善、推動各項措施奏效，於證交所甫公告的第八屆公司治理評鑑，榮升第二級，於短短兩年晉升五個級距，營運管理展現成果。此外，更於中小市值評鑑（50至100億企業）排進第一級，成為前5％的新進榜公司。晶睿通訊於「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」等面向獲得高分，未來亦將持續關注ESG趨勢，達成永續發展目標。