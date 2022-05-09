大陸海關總署今（9日）公布，今年前4個月，外貿進出口總值12.58兆元，年增7.9％。其中，出口6.97兆元，年增10.3％；進口5.61兆元，年增5％。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，在外貿發展面臨的外部環境更趨複雜嚴峻的形勢下，前4個月外貿進出口仍然保持了增長，有進出口實績的外貿企業數量年增4.7％。

統計顯示，今年前4個月，大陸對東協、歐盟、美國、韓國分別進出口1.84兆元、1.73兆元、1.56兆元和7649.2億元，分別年增長7.2％、6.8％、8.7％和8.4％。東協繼續為大陸第一大交易夥伴，占外貿總值的14.6％。

同期，大陸與「一帶一路」沿線國家進出口合計3.97兆元，年增15.4％。與RCEP其他14個成員國合計進出口3.84兆元，年增3.9％。

李魁文指出，區域合作緊密、貿易多元共進的國際市場佈局繼續優化，不僅可以提高外貿的活力和潛力，也可以推動與「一帶一路」沿線國家、RCEP成員國的雙邊貿易持續增長，前4個月與「一帶一路」沿線國家進出口增速高出整體增速7.5個百分點。