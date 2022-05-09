鈞興-KY(4571)表示，由於4月大陸各省陸續採取嚴格封控管制以防堵疫情擴散，擾亂原料供應、物流運送等影響，使得約30％訂單遞延出貨，公司4月營收1.52億元，年減27.84％；累計前4月合併營收為8.22億元，年減12.30％。

目前集團整體在手訂單及業務接單狀況不受影響，包括電動工具、園林工具及機器人應用領域等客戶訂單需求殷切，持續密切與客戶討論後續上海、蘇州解封物流回穩後訂單出貨調配，並同步積極拉升越南廠生產出貨比重，提高越南廠整體產能稼動率。

鈞興-KY表示，近年各國貿易保護主義、疫情干擾，帶動全球產業供應鏈逆全球化趨勢，國際品牌業者紛紛找尋大陸以外且穩定優質供應合作夥伴，鈞興-KY於電動工具、園林工具、縫紉等領域主要客戶擁有長期深厚合作基礎，為業界少數提供全工序一站式服務的高精密齒輪客製化大廠，目前集團亦針對越南廠進行ISO9001相關認證工作，有助於創造越南廠更為有利競爭條件，並積極洽談國際集團客戶於東南亞地區訂單。