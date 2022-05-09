菲律賓大選9日（周一）展開投票，前參議員、已故獨裁強人馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr），挾民調優勢當選呼聲高，若選舉結果一如預期，將是馬可仕家族相隔36年後重掌政權。

選前民調顯示，小馬可仕的支持度，領先主要對手、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）超過30個百分點，前者在今年的各項民調從未輸過，始終獨占鰲頭保持領先。居於劣勢的羅貝多，除非在最後關頭選情反轉或投票率偏低，才有機會贏得總統大位。

若64歲小馬可仕順利當選，這將是他父親老馬可仕1986年遭人民革命力量推翻罷黜後，馬可仕家族時隔36年重掌大位。

菲國6,750萬合格選民當地時間周一早上6時（台灣與菲律賓無時差）開始投票，直到下午7時結束，非官方計票在投票截止後的幾小時內就會顯示由誰勝出。此次大選除選出正副總統外，還將改選12席參議員、300席眾議員及7,600座島嶼的1.8萬名官員。