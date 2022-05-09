為維護租屋市場秩序，行政院消保處針對住宅（房屋）租賃契約書進行專案查核。調查發現，逾三成門市陳列舊版契約，已要求各銷售通路，下架舊版契約，同時護籲租屋簽約宜慎選。

消保處今（9）日舉辦記者會並指出，部少消費者反映，市售住宅（房屋）租賃契約書內容與「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定有所未合，更有部分契約條款嚴重侵害承租人權益（如押金過高、轉嫁稅捐等）。

消保處說，為使出租人及承租人夠選擇正確銷售通路，方便取得符合規定新版契約，會同內政部地政司及各地方政府地政局處進行專案查核，該次共計查核120家門市。包含書店及生活百貨80家、四大超商40家，發現有38家門市陳列舊版契約，比例為31.7%，此外各門市共計陳列286份契約，其中83份為舊版契約，比例為29%。

消保處也發現，四大超商、墊腳石圖書文化廣場、金石堂書店、金興發生活百貨、久大文具等連鎖通路完全陳列新版契約。

至於有陳列舊版契約連鎖通路，101文具天堂共查核9家門市，其中7家陳列舊版契約，另在38份契約中，舊版契約數為21份；金玉堂文具批發廣場查核11家門市，其中6家陳列舊版契約，43份契約中，舊版契約數為20份。

諾貝爾圖書城查核2家門市，其中1家陳列舊版契約，7份契約中，舊版契約數為3份；九乘九文具專家查核7家門市，7家均有陳列舊版契約，44份契約中，舊版契約數為13份。

小北百貨查核7家門市，其中1家陳列舊版契約，13份契約中，舊版契約數為1份；光南大批發查核9家門市，其中1家陳列舊版契約，18份契約中，舊版契約數為1份。

至於該次查核所查獲舊版契約，分別由20家業者所印製。消保處呼籲印製業者及銷售通路業者，在成本及獲利考量外，應注意企業形象並肩負社會責任，主動「回收」及「下架」舊版契約，並印製、陳列新版契約，以維護整體租屋市場秩序，並保障租賃雙方權益。

消保處說也提醒承租人，舊版契約存在「押金上限及返還時點不明確」、「不當轉嫁稅捐」、「加重承租人違約之責任」等不利條款，倘貿然簽約，恐對自身權益有所損害。

消保處說，簽約前請務必選擇正確銷售通路購買新版契約，並自備新版契約與出租人簽約；租賃契約倘由出租人提供者，應逐點核對契約內容是否與應記載及不得記載事項規定相同；倘出租人提供不合規定舊版契約，應拒絕簽約，並可檢附事證向主管機關提出檢舉。