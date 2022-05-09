諾貝兒（6844）受惠疫情加溫，保健品、常備藥品、快篩試劑以及防疫相關產品的需求量增加，帶動4月營收以4.13億元，交出年成長46.47%佳績。

諾貝兒主力通路是丁丁連鎖藥妝，以婦嬰用品販售起家，近幾年透過產品組合的調整，增加市場需求暢旺的保健、醫療照護、醫美…等產品，強化毛利率，獲利表現持續亮眼，2021年EPS 8.79元，躍居興櫃公司年度EPS排行榜前十名。

丁丁藥妝加計5月7日甫開幕的竹北縣政店，目前全台共有89家分店，並以每年擴展4～5家分店為目標。

諾貝兒董事長張振興表示，4月中起隨著全台疫情加溫，確診數屢創新高，各大醫藥通路從發燒、流鼻水、咳嗽用的常備藥品，到增強免疫力的維他命B、C、D，以及防疫相關的快篩試劑、耳／額溫槍…幾乎都被一掃而空，且許多產品完全來不及補貨，甚至到了缺貨的狀態，這也使得包括丁丁連鎖藥妝這類的連鎖醫藥通路都有亮眼的營收表現。

張振興表示，5月是屬於媽媽的月份，因此丁丁也推出限量滿額送活動，希望藉此慰勞辛苦的媽媽。