脾氣大的女人，天生就帶有一種氣場，如管家婆一樣強勢，可以擔當一家之主，更能旺丈夫財運。《搜狐網》運勢專欄點名，生肖兔、豬、狗的女人雖然脾氣大，但是真性情，就算不溫柔，卻是個旺夫招財的女人，甚至可以成為自家丈夫的財神爺，越兇越有福氣。

▍生肖兔

屬兔女平時很擅長克制自己的脾氣，不過一旦脾氣激發出來將會威力倍增，他們脾氣大一點，心裡的疑慮就會少一分，果斷處事反而更容易成功。屬兔女越兇越旺夫，對自己的丈夫不過度縱容，反倒能讓丈夫少走不少彎路，自己也能越過越順，夫妻倆都日益富貴。

▍生肖豬

屬豬的女人通常比較能幹，性格多半大方，不愛與丈夫斤斤計較，很多時候都很通情達理，女命天生就有好的財運，可以為丈夫解決後顧之憂，她們也很依賴男人，同時，男人也會因為她們而變得更加優秀，她們雖然有脾氣，但是真性情，就算不溫柔，卻是個旺夫招財的女人。

▍生肖狗

屬狗的女人忠誠、自信、不服輸，但有時候脾氣確實蠻大的，只要是她認定的事情，沒人能說不，和她硬碰硬只會吃虧。她們就是這樣一位吃軟不吃硬的女人，雖然有些不好惹，但不得不承認，她們具有旺夫聚財的能力，只要和她們在一起，事業運、貴人運、財運就會越來越旺。