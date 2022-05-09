政大國際金融學院今天在政大公企中心舉辦揭牌典禮，蔡英文總統、教育部長潘文忠均出席致賀。國際金融學院今年6月下旬開課，採1年3學期（包括暑期），將招收120名碩士生，包含一般碩士生40名，海內外在職生80名，1年半可畢業，預期明年9月將有第一屆畢業生。

國際金融學院是政大的第12個學院，由國發會、金融總會及金融研訓院等協力促成。國際金融學院不僅有政府撥款的國發基金，也有八大行庫、財金公司、證交所等27家金融機構支持。

政大國際金融學院今天揭牌典禮上，冠蓋雲集，除了蔡英文總統、潘文忠外，國家發展委員會主委龔明鑫、金管會主委黃天牧、央行總裁楊金龍、財政部部長蘇建榮及27家產學合作金融機構的代表也均出席，共同見證這個重要時刻。

曾在政大任教的蔡英文表示，以前到政大公企中心時，覺得這是個歷史悠久（意指很陳舊）的地方，但現在完全不同，適合國際金融學院進駐。她期盼政大政大結合雄厚的教學資源，強化產、官、學合作，培育更多優秀國際金融人才。

政大校長郭明政說，在政府及27家金融企業支持下，國際金融學院座落在甫落成的政大公企中心，鄰近未來擬設立的國際金融特區，具備充分發展潛力。國際金融學院將著重產學共同研發、研訓；也期待公企中心是全方位產學合作的重要基地。

郭明政說，國際金融學院的課程，採本國學術、本國實務、外國學術及外國實務各占1／4的方式進行，每位導師僅帶領6位學生，實務導師則僅帶2至3位學生，甚至還有國外導師，提供學生最好的學習環境。

政大副校長朱美麗也表示，政大國際金融學院招生對象將擴及海外金融機構人員、國外監理機構人員、海外僑民子弟等。課程採雙語教學期待經由優異的師資與新創的教材，培育具有國際視野之跨域國際人才。

政大國際金融學院將採中英雙語教學，強調國內外實習之實務課程。就碩士班課程，除兩門國際金融市場分析與展望、國際金融法遵之國家與國際規範及其實踐必修課外，還有國際資產管理、金融創新與商品、金融法遵與監理、ESG 責任投資與普惠金融四類主題課程模組。