政治大學今天舉行國際金融學院揭牌典禮，蔡英文總統表示，期盼在後疫情時代培養下一個世代跨領域的國際金融人才，加速臺灣金融業與國際接軌，邁向亞洲企業資金調度中心及高階資產管理中心。

教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫、中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會副主委邱淑貞、銀行公會全國聯合會理事長呂桔誠等人今天陪同蔡英文出席「國立政治大學國際金融學院揭牌典禮」。

蔡英文致詞時表示，今天再次回到她以前任教的政治大學，跟大家一起見證政大國際金融學院的揭牌典禮，另外，公企中心新廈落成，也是一件喜事，非常適合國際金融學院的進駐。

她說，這是我們成立的第二所金融學院，陣容非常堅強，實力也很雄厚，有來自學術界和產業界的領袖先進，也有政府各部會的代表。我們的任務只有一個，就是要結合大家的能量，一起來培養下一個世代跨領域的國際金融人才，加速臺灣邁向亞洲企業資金調度中心和高階資產管理中心。

蔡英文指出，現在是金融自由化、全球化的時代，臺灣擁有良好的國際信用和豐沛的外匯存底，我們有發展金融業務的穩健基礎，也有發展國際金融的堅強實力。面對後疫情時代，我們不僅要把握新興的金融趨勢，強化創新思維，持續提升產業的競爭力，也要培養出一代又一代的年輕人才，讓臺灣的金融產業，進一步跟國際接軌。

政治大學在人文法商領域擁有卓越師資團隊。未來，政大國際金融學院將採雙語授課，以四大主軸，包括「國際資產管理」、「金融創新與商品」、「ESG責任投資與普惠金融」及「金融法遵與監理」，來結合產業界的量能，共同規劃相關的課程。她相信，這種兼顧理論及實務的方式，一定能好上加好，成為我們高等教育辦學的新模式。

她感謝郭明政校長帶領的政大團隊，大力支持政府的人才培育政策，也感謝27家金融機構挹注資源，共同推動學院的成立及營運。她說，政治大學國際金融學院的揭牌，是一個起步，接下來，我們要一起努力，一起培養更多的人才，讓臺灣金融邁向國際這條路，走得更快、更遠，「讓我們一起來加油」。