「我的插畫風」平板繪畫課程廣受歡迎。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為縮減偏鄉數位落差，苗栗縣政府教育處與明基基金會，在公館鄉打造「公館數位機會中心」，不僅給偏鄉學生有學習機會，也讓當地婦女、高齡長輩能學習資訊跟數位應用，近日開設「我的插畫風」平板繪畫課程，馬上就爆滿，廣受社區鄉里好評。

公館鄉石墻村盛產紅棗、芋頭、水稻等農特產品，村內僅有480戶、1613人，當地年輕人流失，石墻社區透過明基基金會輔導，2007年由縣府協助建置數位機會中心，成為社區觀光新景象。

縣府與基金會2年前特別將石墻村開庄200年歷史，在社區打造「石墻村故事牆」，並透過AR實境，讓民眾透過手機掃描，就能認識1817年的墾荒先民吳琳芳等人的墾拓文化、人物故事。

公館數位機會中心設置10多年來，由福基國小協助推動，免費提供數位學習跟開辦課程，近日開設「我的插畫風」，吸引許多對畫圖創作感興趣的學員報名，學員們不分老女老少，大家都玩得非常盡興。

課程講師許沛晴教導大家利用手機平板，結合公館社區的特色，繪製特色幾何圖像。許沛晴帶領學員從簡單的線條開始，搭配色彩變化，並結合當地紅棗、芋頭等特產，讓單純幾何元素，畫出生動又獨特的石墻風格圖案。

許沛晴說，學員中有不少中高齡長輩，他們最初完全不懂什麼是繪圖APP，到後來了解數位繪圖的便利性跟操作之後，都創作出獨一無二的圖像，他希望資源較少的村落，也能感受數位繪圖的樂趣。

縣長徐耀昌表示，他期望透過設置數位機會中心，來培養社區民眾使用數位科技工具的能力，並將數位生活推廣到苗栗每個社區角落，讓偏鄉也能享有科技帶來的便利性。