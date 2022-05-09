全台疫情升溫，家用快篩需求量爆增，廠商今日撥出非實名制劑量，優先在北北基桃四大超商、藥妝店等通路開賣，每人限購1劑。基隆上午10時各商家未見排隊人潮，民眾表示，雖再次調降20元，仍希望價格再降低。

中央日前推動快篩實名制，許多民眾排隊搶購，經濟部出面與快篩廠商協調，撥出非實名制量能，即日起供給北北基桃染疫風險較高地區，販賣通路包括超商、賣場等，具醫材販售證店面。

今日上午10時開賣，基隆四大超商未見人潮，一名前往超商購買女子表示，實名制快篩試劑平常太多人排隊，擔心群聚有染疫風險，得知超商有販賣今天上班前立即購買備用，她提及，若依目前現況一劑180元勉強還可以接受，但仍希望價格能再降低，大家開銷比較不會那麼大。

另一名前往全家超商購買試劑男子指出，自己平時跑業務，只要客戶有疑慮就必須篩檢，需求量偏高，現在各大超商有販賣方便許多，雖然價格比實名制快篩試劑高，但為了安心上工也沒有辦法。

另外，屈臣氏昨宣布今日於全台門市上架1.4萬份亞培快篩，價格調降為180元，每人限購一組。位在基隆廟口、24小時營業的門市，於凌晨2時開始販售，前往購買陳姓男子指出，店家今日只有進10劑快篩，到上午9時許仍有2劑，可見大家購買意願並不高，但能在各大美妝取得相當方便。