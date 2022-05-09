快篩實名制供不應求引發民怨，衛福部長陳時中今指出，截至昨晚，各縣市平均剩餘量是0.9％，代表快篩需求量高，但疫情熱區縣市北北基桃存貨都有超過1％，桃園市長鄭文燦對此回應，快篩試劑安全備量一定要在人口10％以上到達23萬左右，因為隨時都有需要，事實上桃園市沒有安全備量，完全靠中央配給，應該不會有剩餘，現在都是短缺的狀態，打臉陳時中的說法。

鄭文燦表示，前個階段桃園市府增購10萬劑快篩，到貨的6萬劑已經發完了，中央配賦的量陸續到位，像是學校就發了20萬劑，所以目前來看是短缺不夠的，也看到民眾在藥局通路搶購，現在則有新的8大通路可以買稍微可以緩解，還是希望配賦給北北基桃的快篩試劑要多一點。

他也說，桃園市目前7個採檢站都滿載，若可以用居家快篩會加快速度，目前是請教育局做到學校居家快篩只要是陽性，還沒有做PCR就可以啟動防疫機制，就可以匡列防疫假的範圍，讓學校可以更早做因應不必等到做PCR。另外，陸續到位的快篩試劑會配給學校做安全備量，讓學校可以就近支援師生做快篩使用，前一個階段已經發了20萬劑是舊制的階段，新制階段開始仍然需要，希望中央能夠再配多一點，會請教育局來爭取。

鄭文燦表示，目前桃園市府也有好幾個採購契約，但是因為快篩試劑共同採購契約部分都被中央優先徵用，希望如果中央徵用有餘的部分要盡量分配，自己也還是要擴大採購。他也說，希望中央配賦也能夠快一點、多一點，能夠應付包括居家隔離、居家檢疫，還有學校跟職場的防疫所需。