第24屆巴西南卡西亞斯達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）中華隊再傳捷報，首度挑戰聽奧的聽障田徑女將許樂在女子100公尺，先於準決賽飆出12秒18、創下世界聽障U20最新紀錄，以分組第1之姿搶進決賽，並在決賽以12秒31秒獲得銅牌，為本屆聽奧中華田徑代表隊首面獎牌。

現年19歲的許樂在2歲時父母發現她在聽覺上似有障礙，附醫檢查後證實先天性重聽，爸媽鼓勵女兒透過運動培養自信和健康體魄，她就此踏上田徑之路，就讀台中市大業國中時期就在國內分齡賽事屢創佳績，念新民高中後，參與2020年新北市全國田徑錦標賽創下的13秒19秒成績，更是世界聽障女子100公尺跨欄紀錄。

這次遠赴巴西參加聽奧，是許樂在國際賽場上首秀，除了個人主項100公尺跨欄之外，也參加100公尺及200公尺，在100公尺短跑透過和世界頂尖選手競爭激勵出極限表現，準決賽先創世界聽障U20最新紀錄，決賽再進帳銅牌，也對巴西當地時間10日進行的主要目標100公尺跨欄加添信心，總統蔡英文得知許樂聽奧奪牌捷報，旋即拍發賀電恭賀優異表現。

而中華射擊隊，由高雅茹及廖瑞友聯手搭檔，出戰混合10公尺空氣手槍，可惜銅牌戰未能更上一層樓，最後以4比16的比數獲得第4名。