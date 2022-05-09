信義房屋全國繪畫比賽「我是小小地球守護隊」今年首度出版SDGs繪本，讓第一線房仲成為「永續理念大使」，自3月中起已走入305個社區，在地房仲觀察，永續觀念在不同的家庭教育下有不同的呈現，但透過畫紙上的SDGs宣導、舉辦活動說永續故事等，讓認識永續變得更簡單，不僅如此，還有房仲創意結合委託店面舉辦繪畫比賽，宣導永續理念也做了正向曝光，為民眾、屋主、地球創造三贏局面。

2022信義房屋繪畫比賽「我是小小地球守護隊」結合SDGs，鼓勵第一線同仁能帶著家長與孩子認識愛地球的永續作為，信義房屋左營高鐵店專員李思嫻觀察，在透過SDGs故事與親子互動的過程中，發現有些孩子在家庭的薰陶下，已經對永續很有概念，甚至一名5歲小朋友知道翁山蘇姬獲得諾貝爾和平獎；另一方面也有許多隔代教養、家長忙碌的家庭，孩子對永續的概念就不太清楚。

信義房屋在今年的繪畫圖紙上印有17個舉手之勞愛地球的方法，讓認識永續變得更簡單。李思嫻笑說，許多家長不清楚原來一起做家事也跟SDGs永續有關，多數家務會主觀認定是某一方的責任，但家事其實是全家的責任，所以小朋友跟爸媽一起做家事，不僅呼應SDGs5性別平等，也是一種讓世界更美好的永續象徵，聽到的媽媽笑說，「太好了，那你就回去畫做家事就好了！」

李思嫻更感動地說，信義房屋落實推動永續理念，結合社區服務，不僅讓小朋友了解永續觀念，更多時候是在教育家長，讓永續更加擴散，自己可以成為推廣永續的種子，十分有使命感。

另外，高雄區三多捷運店店長洪薏珺運用委託出租的店面舉辦繪畫比賽，她與屋主提案，並與全店同仁協助打掃整理，邀請社區孩子畫畫玩闖關，當天有神射手、乒乓球、轉轉水瓶、畫畫、夾娃娃、拿汽球、抽獎，還有故事姊姊與玩偶哥哥一起互動，不僅傳遞愛地球的概念，屋主也非常滿意這樣的創意曝光。

自3月15日信義房屋繪畫比賽開跑至今，信義房屋已經進入305個社區舉辦活動，考量疫情因素許多社區不開放辦活動，但仍可在家畫畫，可以至全台信義房屋分店或Gogoro展示銷售門市(不含維修中心)領取畫紙，小朋友在家畫畫，爸媽掃描QRcode報名活動抽獎，本次繪畫比賽除金銀銅獎外，還有200名佳作、200名創意獎，共400多個獎項，入選機率高。報名後填指定問卷可以抽Gogoro。小朋友若是不方便出門，可請家長協助到信義房屋全台分店繳件參賽。