國內疫情嚴峻，不過總統蔡英文和行政院長蘇貞昌都說，現在是疫情「最後階段」。對於7月後是否降級，蘇貞昌今（9）日僅表示，有計畫、有節奏地一步一步要來恢復正常生活，但還是要來遵守中央流行疫情指揮中心的防疫規範。

蘇貞昌9日出席「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕式。媒體問及院長說現在是疫情最後階段，請問7月是否因為其他考量而降級？院長怎麼看今國民黨團要到北檢告發衛福部長陳時中圖利和瀆職？

蘇貞昌說，疫情雖然一再地發展，但台灣以兩年多來成功的抗疫經驗，以及全世界有很多的國家已經都與病毒共存，是有計畫、有節奏地一步一步要來恢復正常生活，還是要來遵守指揮中心的防疫規範。

蘇貞昌強調，還是要看疫情的發展，不過會盡量地來讓人民恢復正常生活，因為看現在這個病毒，99.6%多都是輕症、無症狀，也要把量能用來照顧中重症需要的人，不過還是請民眾，尤其比較高齡者、高風險的族群要盡量打疫苗。

對於台北、基隆都批快篩不足，如今超商開賣快篩，是否因為總統於中常會上特別下令要解決快篩不足的問題？

蘇貞昌說，政府已免費提供快篩劑給比較需要的熱區的地方政府，讓民眾領取，而且還盡量高於地方政府所要求的數量來提供，但還有些民眾需要，所以特別協調業者在7,000多家北北基桃有藥材供應許可的便利商店、超商來購買快篩試劑，而且每一劑價格不能高於180元。

至於金管會要求以數位健康證明取代診斷書，讓民眾申請防疫險理賠，但壽險業者揚言不會配合，會再加強溝通嗎？蘇則說，這個涉及專業，由主管機關依權責說明。