111年全國大專校院運動會（全運會）5月7至11日登場，1.3萬名選手與隊職員同場較勁。信義房屋作為此次贊助商之一，其實與賽會還有另一層緣分；代表台北市立大學參加桌球女子單打賽事的郭鈺婷選手，長期與夥伴在雲林推動「島語文化營」，盼保留台灣島上的語言及文化，去年剛獲得信義房屋「全民社造行動計畫」大專青年組楷模獎，她笑說，自己熱愛的桌球運動與文化教育，透過信義房屋連結起來，實在是始料未及的緣分。

郭鈺婷目前就讀台北市立大學幼教系一年級，今年全大運參加桌球一般組的女子單打賽事，首戰預計10日上午登場。球齡約10年的她，曾多次參與雲林縣長盃賽事，並獲得單打、團體組冠亞軍，這次首度進軍全大運。

不只專精桌球、挑戰全國賽事，郭鈺婷自高中起，都與家鄉的夥伴「ACE家族」一起舉辦「島語文化營」，陪伴雲林縣大埤鄉嘉興國小學童度過寒暑假。她說，透過營隊，不只是陪伴，更讓大家有機會看到自己的家鄉和文化特色。這項計畫去年甫獲得信義房屋「全民社造行動計畫」楷模獎，也拉起了郭鈺婷、信義房屋、全大運的特殊緣分。

「ACE家族」團隊成員唐偉倫進一步說，「島語文化營」至今舉辦6年、共11次，一開始是一群學長姐在國中畢業後、等待高中開學時，自主籌辦營隊，陪伴家鄉嘉興國小的小朋友讀英文；但第二年時，Ace家族的創辦人王如璇遭逢阿嬤車禍過世，她赫然發現「過去常跟阿嬤講的台語，很少機會講了；逢年過節由阿嬤準備拜拜的傳統禮俗，全家也都不熟悉」，驚訝於文化及語言的流逝如此快速且近在身邊，因此，決定把營隊的內容加以擴充，不只是讀英文，更要著重家鄉的特色，包括台語、漢文化、新住民語言與文化等。

唐偉倫說，5至10天的營隊間，不只有教室內的課程，更多的是走進社區，例如參觀當地的信仰中心、古井、與90多歲的雜貨店老闆話家常；又如許多人不知道，大埤鄉生產了全台灣超過7成的酸菜，而這些酸菜則是芥菜醃製而成的，因此營隊也帶著小朋友下田體驗割芥菜。有趣的是，越來越多來自雲林其他鄉鎮的的家長替孩子報名營隊，而每當走入社區，原本人口老化嚴重、失去活力的小村落，也會聽到老人家笑說「好久沒聽到囝仔聲、好熱鬧！」

雲林縣大埤鄉生產了全台灣超過7成的酸菜，而這些酸菜則是芥菜醃製而成的，因此島語文化營也帶著小朋友下田體驗割芥菜。（圖/唐偉倫提供）

郭鈺婷表示，打桌球是她很享受、快樂的時刻，推動文化教育也是自己從高中以來就在做的事，透過信義房屋將這兩個領域串聯起來，是很特別的緣分。

信義房屋則表示，過去18年來純公益推動「社區一家」計畫，2015年接續啟動第二個10年的「全民社造行動計畫」，全台有超過99%的鄉鎮市區都曾有團隊參與提案，而截至2021年，信義房屋也投入超過4億元經費，協助近3000個提案單位茁壯成長，讓社區得以改變成真；而此次贊助全大運，恰好也有像郭鈺婷選手一樣關注社區、關注體育事務的青年參與，希望民眾能替在各個領域都積極投入的人加油打氣！