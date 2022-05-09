高市議員方信淵今（9）日總質詢時關心，高雄捷運紫線及延伸案，是否真的成真？高雄市長陳其邁答詢時說「捷運紫線勢在必行，而且要加速」。不過，方信淵也提到，現行規畫路線，串連4所大學，卻少了高師大燕巢校區，希望將之納入。

捷運局長吳義隆日前指出，預計將高捷紫線（高雄學院線）與右昌高鐵線2條路線併一起，並向交通部爭取經費，最快今年底提可行性研究。對此，方信淵今質詢時關心此案，並問市長陳其邁，這消息真的假的？

陳其邁表示，高雄大學到橋頭、燕巢，未來是產業發展及都市成長最快速的地區，捷運紫線的規畫會比預期再加快，「捷運紫線勢在必行，而且要加速」。

方信淵提到，紫線經過高雄大學、第一科大、義守大學、樹德科大，但路網規畫少了高師大燕巢校區，建議應該納入設站，且未來高雄發展需要培育高科技人才，若能讓這5所大學互修學分，對高雄學生是一大福音。陳其邁則說，會再請捷運局研議，也盼獲議會支持。

高市議員陳玫娟今質詢時也提到，台積電即將進駐，楠梓交通課題迫在眉睫，包括解決楠梓百慕達迷路問題、左營楠梓到橋頭的鐵路地下化、高捷紫線併右昌高鐵線。

陳其邁指出，影響楠梓發展最重要的因素是東西向的交通，楠梓陸橋四通八達形成百慕達，未來將改建陸橋；至於鐵路要採地下化或高架化還要研議，捷運路網合併也正盡速規畫中。

捷運局指出，高捷紫線（高雄學園）為東西向，西起台17線與大學南路口（高雄大學旁），往東到樹德科大站，全長13.56公里。「右昌高鐵線」為南北向，南起左營高鐵站西側，止於高雄學園線大學南路／德中路口，全長6.4公里，共6座車站。未來2線若合併，總長約19.96公里，合計共有18站，但實際站數、站位可能再調整。