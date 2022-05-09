中美科技政策預料將掀起新一波角力賽。大陸暨南大學國際關係學院教授陳定定與智庫海國圖智研究院研究助理王磊撰文表示，美國正在進一步擴大對華制裁企業的覆蓋面，同時又藉由各類制裁實體清單將大陸企業與企業間被制裁的範圍進行區分，美國一切對華科技政策的終點，便是將中國納入以美為主導的新規制與新秩序。

文章引述美國戰略與國際研究中心（CSIS）高級副總裁路易士（James A. Lewis）指出，相較於貿易，科技將會成為拜登政府執政期中美競爭的主戰場。中美兩國爭端的焦點從貿易問題轉向技術問題，貿易衝突將升級為美國對中國科技企業的打壓。

文章稱，相較川普政府，拜登政府在對華科技政策上勢必更為精細與具體。一方面，將以企業、企業高管等實體和個人作為重點執法對象進行限制，另一方面，將放寬部分管制政策以將美國企業受到的利益損害降至最低。

目前，美國對華科技制裁主要來源於美國各部門所設立的實體清單。2020年底，美國商務部在《出口管理條例》（EAR）中新設「軍事最終使用者清單」（MEU清單）。2021年6月，美國財政部對制裁進行全面改革，推出包括59家中國實體的「中國軍工複合企業清單」（CMIC清單），並推出OFAC清單。美國國防部亦設有「中國涉軍企業清單」（CMC清單）和「中共涉軍企業清單」（CCMC清單）。

此外，文章認為，拜登政府更希望以「科技民主」的名義，拉攏盟友一起在民主制高點對華採取制裁措施。目前，美國已將「五眼聯盟」國家和歐洲國家作為構建對華科技施壓陣營的重點，並在國際輿論場持續以「人權」、「網路安全」等問題抨擊中國企業。這不僅影響中國科技企業的聲譽，更營造「孤立中國科技企業即正義」這一營商環境。

拜登政府可能通過繼續延展《外國投資風險審查現代化法案》（FIRRMA）的範圍或利用《瓦聖納協定》等在內的各項協定，以結盟或施壓等手段聯手其他國家，推動西方國家接受近似美對華所採取的海外投資審查標準，形成共進退的技術戰略合作夥伴機制。

文章還提醒，美國一切對華科技政策的終點，便是將中國納入以美為主導的新規制與新秩序。在新一輪世界秩序的建構中，美國必然希望通過科技對全球產業鏈設立新的規制，從而阻礙中國的崛起。