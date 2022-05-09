快篩實名制上路以後，不少藥局都出現長長的排隊人潮，總統蔡英文日前在臉書宣布，「在這個月，我們預計取得1億劑左右的快篩試劑」。對此立委蔡壁如表示，這幾個月快篩需求量大，就應該由公費發放，沒有道理用人民的納稅錢去買，但又要人民自己再掏腰包花錢去買，等於是人民被政府剝兩層皮。

蔡壁如日前也因確診正在進行隔離中，她透露，早上自主快篩，發現已經變成一條線了，是不是陽轉陰不確定，但很確定的是在往健康的方向發展，至於自己可以有快篩試劑，是因為去年底就已經準備好了。但是，從每天街上排隊的人潮就可以知道，目前的快篩試劑仍舊遠遠不足。

蔡壁如進一步說，更離譜的是，台灣賣的快篩試劑，以台灣國民所得、薪資水準來看，價位偏高。在一人染疫幾乎就是全家染疫的時刻，一次快篩，一個家庭就要花去四百塊、五百塊錢。一支100塊的公費快篩試劑，是不是太貴，你不要去問德國人、日本人，去問街頭上排隊買快篩的人就知道。

蔡壁如認為，這些取之於民的錢，就要用之於民，公務預算的來源，就是我們的納稅錢、就是我們的錢，為什麼還要我們再拿錢出來買？為什麼不是政府用公費買來，免費提供給人民？