IC載板廠景碩(3189)受惠ABF載板新產能陸續開出，2022年4月合併營收續「雙升」創37.48億元新高，受昆山及蘇州封城管控影響不顯著。投顧法人對景碩第二季營運維持正向看待，預期營收可望季增5～10％、連5季改寫新高，維持「買進」評等不變。

景碩股價近期表現疲弱，4月底下探157元的近10月低點，近日震盪回升。今（9）日在大盤開低重挫近318點下，景碩持平開出後於平盤附近上下震盪，最高上漲1.17％至172.5元，表現仍優於大盤。不過，三大法人上周合計賣超7230張。

景碩2022年首季合併營收100.14億元，季增0.61％、年增達38.59％，連4季創高。毛利率35.17％、營益率20.71％，分創13年及歷史新高。歸屬母公司稅後淨利15.29億元，季增達12.2％、年增達近4.93倍，每股盈餘（EPS）3.39元，雙創歷史新高，表現優於預期。

景碩2022年4月自結合併營收37.48億元，較3月37.44億元微增0.09％、較去年同期27.32億元成長達37.19％，改寫歷史新高。累計前4月合併營收137.62億元，較去年同期99.58億元成長達38.2％，續創同期新高。

投顧法人認為，景碩受惠ABF載板新產線出貨增加，降低子公司蘇州百碩及蘇州統碩受封城管控影響，使4月營收維持成長。展望後市，雖然蘇州百碩因長年虧損，預計第二季將停產、估影響營收1～2％，但隨著昆山及蘇州管控鬆綁，預期營運將逐漸恢復正常。

投顧法人看好在台灣廠區的ABF及BT載板營收持續成長，可望帶動景碩營收成長5～10％，連5季改寫新高。由於高毛利的ABF載板產線持續開出，且毛利率較低的傳統印刷電路板（PCB）將逐漸停產，產品組合優化將帶動毛利率及獲利同步提升。

投顧法人認為，景碩目前股價位於近2年本益比區間12～28倍的下緣，考量今明2年ABF載板產能開出，可望顯著貢獻營收成長動能，給予「買進」評等、目標價240元。另一家投顧法人亦維持既有看法不變，維持「買進」評等、目標價257元。