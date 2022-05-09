美股在經歷上周瘋狂的劇烈震盪後似乎仍驚魂未定，周一亞洲中午時段，美股主要指數期貨大跌逾1%。

稍早前道瓊指數期貨下挫400點或1.22%，標普500指數期貨跌1.4%，那斯達克100指數期貨跌1.35%。

上周那斯達克綜合指數下跌1.54%，標普500指數和道瓊指數周線分別跌0.21%和0.24%。道瓊指數連續第六周收黑，標普500指數和那斯達克指數則連跌第五周。

雖然以周線來看沒有明顯異狀，但上周華爾街每一天的暴起暴落都讓人瞠目結舌。上周三道瓊指數、標普500指數和那斯達克指數均大漲約3%，隔一日美股慘遭大屠殺，道瓊指數崩跌逾1,000點，與標普500指數的跌幅都超過3%，那斯達克指數更暴跌5%。

聯準會主席鮑爾在周三會後明確表示美國央行不考慮一次就升息75個基點，並表示美國經濟實現軟著陸的機率很高，帶動周三美股大漲，但這番談話的效果只維持了一天，隔日美股急轉直下、一洩千里。

富豪避險基金經理David Tepper接受CNBC節目訪問時表示，鮑爾的說法，是導致市場陷入劇烈震盪的「非受迫性失誤」（Unforced Error）。

「非受迫性失誤」是體育賽事的專有名詞，其定義為「在掌握主動或偷襲時掛網或出界」，亦可稱為「主動失誤」或送分。

第一季財報季已經進入尾聲，周一較引人關注的業績包括以大數據分析聞名的軟體與服務公司Palantir，以及疫苗公司BioNTech和諾瓦瓦克斯（Novovax）。

此外，有消息透露福特汽車擬在周末出售800萬股Rivian Automotive持股，因為這家曾風光一時的電動車新創公司其IPO閉鎖期將於周日屆滿。

投資人亦將密切關注即將滿3個月的俄烏戰爭。美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）周日突然造訪烏克蘭。此外，美國和其他G7國家宣布將增加對烏克蘭的財政支持以及進一步制裁俄羅斯，成員國同意將禁止俄羅斯石油進口或逐步淘汰俄國石油，美國並宣布對Gazprombank（俄羅斯天然氣工業銀行）高層與其他企業祭出制裁。