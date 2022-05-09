延續2021市佔冠軍氣勢，華碩(2357)電競筆電再傳捷報！據知名市調機構最新報告，華碩電競筆電2022年第一季在台銷售第一，蟬聯25季王座；其中3月份市佔高達44.9%，主打「變形電競筆電」的ROG Flow系列，更較去年同期出貨成長357%！

華碩聯合科技業務處資深副總經理廖逸翔表示：「ROG玩家共和國於年初CES推出多款強勁新品，又以ROG Flow Z13最受注目，討論度亦反應在銷售，成功以二合一電競筆電搶佔新藍海！未來將持續以創新設計與極致效能，滿足玩家期待！」

ROG Flow Z13在開賣1個月內銷量狂飆，通路凡補貨即被搶購，成為詢問度最高的電競筆電！身為全球首款二合一電競筆電，ROG Flow Z13的可拆式鍵盤設計，能一秒變身電競平板，在遊戲、直播串流、創作、追劇間完美轉換，強悍效能不變，應用情境廣泛，支援觸控、搖桿、滑鼠與觸控筆，機身的酷炫RGB燈效更令玩家愛不釋手！

ROG Flow Z13重量僅1.1 kg、厚度僅1.2 cm，最高搭載第12代Intel Core i9處理器、GeForce RTX 3050 Ti顯示卡，具備MUX獨顯直連開關，輕鬆在遊戲中取得最佳效能表現；亦可透過連接內建GeForce RTX 3080的XG Mobile外接顯示卡，變身媲美桌機效能的超強悍筆電。最新ROG智慧散熱技術，以加大均溫板、液態金屬散熱搭配0dB散熱技術，維持低溫且無噪遊戲環境；搭載FHD 120Hz、PANTONE色彩認證面板，加上Dolby Atmos杜比全景聲音效技術，實現絕佳沉浸遊戲體驗！