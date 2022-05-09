本土確診數大增，不少民眾為了防疫保單理賠向醫院要求開立診斷證明書，多位立委今天在立院衛環委員會質詢指出，防疫保單理賠問題衝擊醫療量能。衛福部長陳時中指出，不應造成民眾恐慌，只要是合法的證明都可以使用，並提醒保險業者有履約的義務。

本土疫情持續升溫，牽連出防疫保單理賠之亂，金管會日前緊急召集各大產險公司線上開會，要求業者以「數位健康證明」取代診斷證明書，但業者擔心數位健康證明有偽造問題，擬串聯拒絕配合。

民進黨立委吳玉琴指出，防疫保單理賠問題雖然不歸中央流行疫情指揮中心權責，但目前現況視衝擊到醫療量能，衛福部是否有所因應？陳時中表示「只要是合法的證明都可以使用」，並提醒保險業者有履行的義務，也不要造成民眾的恐慌，讓大家都擠到醫院，現在醫院壓力都很大、正在忙的時候。

民進黨立委莊競程指出，疫情當下醫療量能吃緊，應保留給中重症和及急症需求，卻出現很多民眾為了開立診斷證明而湧入醫院，請問衛福部的立場為何？ 衛福部次長石崇良表示，現階段防疫優先、醫療為重，其他行政作業都應該簡化，希望保險業者也簡化申請程序，減少第一線人員的行政負荷。

石崇良強調，數位證明文件是得到歐盟認可，等於是政府正式發的文件，並得到歐盟及互認國家的正式認可，絕對具有公信力，作為確診證明代替診斷書是沒有問題的。

民進黨立委賴惠員質疑，為何會有此理賠亂象？石崇良指出，可能因為大家都急著獲得理賠，金管會已經向大家說明，請大家不需要恐慌，不需要急著拿到診斷證明來請領，有2年時間可以申請理賠。