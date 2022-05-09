防疫保單亂象 金管會主委黃天牧火線處理 12:172022/05/09 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會主委黃天牧今日原本出席國立政治大學國際金融學院揭牌典禮，卻因為防疫保單的理賠爭議，再度找業者溝通，改由副主委邱淑貞代為出席。 邱淑貞表示，保險局和主委親自處理，讓大家在保險契約的原則之下會有很好的結果，目前也沒有亂套，一切按照程序精神、溝通中，看理賠文件如何證明。她進一步說，金管會、業者、保戶之間會密切溝通。 金管會目前擬以數位新冠病毒健康證明替代醫生診斷書作為防疫險理賠審核文件，不過目前產險業者還有疑義，還未有具體結果。 防疫保單爭議多 黃天牧親上火線3點說明 中美防長擬6月星國會晤 專家：必談台灣 #理賠 #溝通 #防疫保單 #金管會主委 #黃天牧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金融評議中心董事長 林志潔 推動全民金融教育 04:102022/05/09 企業經營 民眾衝醫院只為「開診斷書申請理賠」 金管會回應了 21:022022/05/06 財經 「數位認證理賠」引業者反彈 產險公會擬配套措施 19:192022/05/08 財經 工總延攬陳益民任祕書長 促勞資合作 04:102022/05/07 政治要聞 防疫保單恐賠不完 金管會出招 04:102022/05/07 金融．稅務 匡列新制 保險業鬆口氣壓力解 04:102022/05/08 財經焦點 急診醫怒吼：沒人力開診斷證明！金管會罕見說重話 15:192022/05/07 財經 疫情升溫醫師來不及開診斷證明 保險局要求產險業以「數位健康證明」取代 14:282022/05/08 財經 快篩陽即確診 產險：非理賠依據 04:102022/05/07 金融．稅務 產險防疫理賠 請求時效達2年 04:102022/05/09 財經焦點 這國也有防疫保單之亂 4家業者破產！驚天理賠金曝光 11:032022/05/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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