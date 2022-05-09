金管會主委黃天牧今日原本出席國立政治大學國際金融學院揭牌典禮，卻因為防疫保單的理賠爭議，再度找業者溝通，改由副主委邱淑貞代為出席。

邱淑貞表示，保險局和主委親自處理，讓大家在保險契約的原則之下會有很好的結果，目前也沒有亂套，一切按照程序精神、溝通中，看理賠文件如何證明。她進一步說，金管會、業者、保戶之間會密切溝通。

金管會目前擬以數位新冠病毒健康證明替代醫生診斷書作為防疫險理賠審核文件，不過目前產險業者還有疑義，還未有具體結果。