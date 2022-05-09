彰化縣鹿港鎮鹿草路上午8點54分，貨櫃車為了閃機車，衝進民宅，整個車頭塞進民宅裡。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣鹿港鎮鹿草路上午8點54分，貨櫃車為了閃機車，衝進民宅，整個車頭塞進民宅裡。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣鹿港鎮鹿草路上午8點54分，貨櫃車為了閃機車，衝進民宅，整個車頭塞進民宅裡。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣鹿港鎮鹿草路上午8點54分，貨櫃車為了閃機車，一頭衝進民宅，撞破大洞，整個車頭都塞進樓房裡，轟隆巨響，掀起震驚，附近住戶和小吃部民眾，都看呆了，直呼「夭壽，哪有這樣駛，是要害無辜喔」還好慘事發生時屋內沒人，53歲劉姓司機卡在駕駛座上動彈不得，已被搶救緊急送醫。

這起衝破民宅車禍，警消第一時間趕到，現場慘不忍睹，住戶鋼筋水泥的牆壁，整個被撞破大洞，鐵窗扭曲，屋內匾額掉落，大貨車的車頭整個塞進屋裡，撞成一團爛鐵，警消緊急搶救，劉姓司機被卡到全身無法動彈，消防人員動用破壞器材，將劉姓司機救出來，緊急送醫，沒有生命危險。

警方初步調查，劉姓沒有酒駕，他表示，是為了閃避突然衝上來的機車，因為太緊急了，大貨車煞不住，緊急偏轉車頭，慘事就在一瞬間，阿彌陀佛，幸好屋內沒人。

由於民宅旁就是小吃店，大貨車撞進民宅，小吃店都人都紛紛跑出來，看得心驚膽跳，並忍不住開罵，「哪有這種駛法，太夭壽了吧，自己不顧生命，裡面要有人怎麼辦？」，後來知道大貨車是為了閃機車，民眾則痛批亂騎的機車，一定要罰。