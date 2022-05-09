中共解放軍今（9）日證實，其東部戰區過去3日於台灣以東和西南海空域進行實兵演練，以檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

據日本防衛省統合幕僚監部觀察，共軍航空母艦「遼寧號」戰鬥群，自本月3日起一連5天在接近台灣東部海域外海處進行演練，執行艦載的殲-15戰機和直-18直升機訓練起降。共軍航空母艦遼寧號2日率領7艘各式軍艦，由東海穿越宮古海峽進入太平洋。

國防部長邱國正上周在立院表示，遼寧號從成軍到下水運用，迄今已做第70次航訓、第10次遠航。只要離開東海、離開南海，就稱為遠航，但國防部完全掌握。

邱國正也指出，近期台海週邊有很多敵船艦，原則上都與國軍保持對峙，且有時因環境變更，船艦也會變多，而中共海空軍也會配合演訓，國軍都有掌握數量，但國防部不宜發布相關情資，若有特殊狀況會對外說明。

另根據空軍發布西南空域動態，共機5日有6架侵擾西南空域，包括1架運-8反潛機、1架運-8遠干機，1架空警-500機，1架卡-28反潛直升機，2架-轟6機；6日總計有多達18架共機，進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。