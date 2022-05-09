台灣精銳今（9）日興櫃轉上市，以每股200元掛牌交易，上漲3.0元而以203.0開盤，隨及拉回而跌破平盤，最低曾達198.5元，目前呈現上漲走勢。

台灣精銳生產製造塑膠射出成型專用機械手臂起家，目前生產擴及行星式減速機、齒輪齒排等被動元件產品，應用在自動化設備、工具機及物流等領域，客戶涵蓋半導體、面板、電子、生醫、汽車及工具機等產業。

台灣精銳總經理郭崇哲表示，依TrendForce研究報告顯示，全球企業以自動化設備及機器人取代傳統人力的智慧製造聲浪已逐漸在產業發酵，預估2025年全球智慧製造市場規模高達5,400億美元，年複合成長率為15.35％。依據GRAND VIEW RESEARCH研究報告顯示，全球精密減速機市場長期持續成長，預計2028年達47億美元，2020～2028年平均複合年增長率8.9％。

台灣精銳2020年全球行星式減速機市佔率從2019年4.25％倍增至10.3％。2021年營收32.91億元，年增15.8％，稅後淨利8.62億元，年成長25.14％，EPS達11.83元，營收、獲利創近3年新高。第一季營收8.61億元，年增幅10.45％，認列匯兌收益，創單季新高，EPS達5.03元。

台灣精銳董事長張重興指出，台灣精銳從研發、設計到生產是一條龍，減少不良率，有助於毛利率表現。競爭對手因Covid-19疫情而面臨瓶頸，台灣精銳交貨順暢，持續增加新客戶及提升市占率。

張重興表示，台灣精銳第一季毛利率因原材料上漲而下滑，但新台幣匯率貶值的助攻，獲利不減反增。

張重興強調，材料價格從去年下半年開始上漲，迄今漲幅三至四成，材料交期6～8個月，台灣精銳1月為員工加薪6％，透過提前部署材料、提升生產效率以控制成本，下半年毛利率仍可維持近50％。今年成長動能是減速機，營收、毛利率及淨利均維持成長的態勢。

張重興指出，台灣精銳為反映原材料成本上漲，與經銷商協商，今年7月、明年1月各調漲報價3％～4％。