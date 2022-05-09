李晉瑋推出新單曲〈明日的你〉。（宇森工作室提供）

新生代歌手李晉瑋新曲〈明日的你〉描寫自己在音樂創作上曾遇困境、拋下苦惱邁向前進的真實境遇，MV特地南下取景，在艷陽高照的高雄拍攝，因陽光刺眼讓他幾乎睜不開眼，天生眼睛小的李晉瑋每次等導演喊卡後，立刻緊張直問「導演，我剛剛眼睛有睜開嗎」，擔憂自己眼睛瞇到看不見會像在睡覺，非常逗趣。

李晉瑋擁有巨蟹座特質的纖細情感，曾為畢書盡、李玉璽、朱俐靜等歌手創作歌曲，更與樂手好友一起組鱷魚樂團巡迴演出，2019年參加大型實境音樂創作節目《一起樂隊吧》加入李榮浩戰隊累積實戰經驗。他此次新專輯《What’s Your Story？》以牽牛花貫穿精神象徵，提醒遭受挫折時都能保持正向如牽牛花於清晨重新綻放，夜景時導演設計李晉瑋快步走找尋牽牛花畫面，由於場景剛好是一群狗狗的放風排泄區，加上晚上視線不佳，李晉瑋一邊投入演戲一邊睜大眼睛注意避免踩到「黃金地雷」。