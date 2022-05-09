大多民眾還是選擇前往藥局購買快篩試劑。（吳佩蓉攝）

宜蘭各個藥局幾乎都開賣沒多久就銷售一空。（吳佩蓉攝）

前往屈臣氏購買試劑的曾先生表示，為了大家安全，貴一點也要購買。（吳佩蓉攝）

今（9日）在屈臣氏、康是美及便利商店等通路開賣亞培快篩試劑，少許門市有排隊人潮，其餘門市都空蕩蕩；反之，各大藥局門口還是大排長龍；多數民眾表示，「屈臣氏1劑賣180元夭壽貴，除非迫切需要，不然還是乖乖在藥局排隊卡贏」。

疫情持續擴散中，民眾怨快篩試劑難買到，藥局每天都湧現購買人潮，昨日中央宣布今上午10時，開始在雙北、基隆及桃園的4大超商、屈臣氏和康是美販售快篩試劑，每店配50劑，1人限購1劑，每劑180元；宜蘭超商業者皆低調回應，未收到要販售的訊息，一切以公司公告為主。

少數屈臣氏門口有排隊人潮，很快就被搶購一空，大部分門市都人煙稀少，架上還存有許多快篩試劑；不少民眾呼喊，夭壽貴！1劑180元，整整多了藥局80元，如果1次買5劑就多了400元，都可以再買1盒了，長期下來真的吃不消。

民眾黃小姐表示，藥局販售時間跟她上班時間搭不上，上網看到新增屈臣氏銷售通路，趕快過來購買，雖然1劑180元，但覺得目前很需要，還在可以接受的範圍內，因1天只能買1劑，明天還會再過來買。

民眾曾先生表示，藥局都買不到，今天來屈臣氏都不用排隊、很快很方便，希望可以開放更多銷售通路，畢竟現在快篩大家都急迫需要，非常時期，為了大家安全，貴一點也是需要買的。

在藥局排隊的游先生表示，今天第二次排隊，排了50分鐘買到，雖不知道今天有新通路販售，但覺得1劑180元滿貴的，除非有迫切需求，不然還是會選購政府配套的價格，較便宜。

多數民眾仍選擇在藥局購買快篩試劑，因為價格相對便宜，少數人對於能在超商、康是美、屈臣氏等通路購得試劑，覺得相當方便，但還是盼價格能再低一點，購買意願會更高。