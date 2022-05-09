台北市兒童莫德納疫苗5日開打，北市預計希望在5月20日能完成所有學校接種，不過卻有家長反映學校排程被排到5月24日實在太晚，只好到醫院預約施打，甚至有學校連排程都還沒，家長完全不確定學校集體施打的時間。

北市國小校園疫苗陸續開打，今日施打的學校為6所，北市扣除7個僑校，共計有158所，國小校園接種莫德納疫苗時間為5月5日至5月20日，但目前醫療量能吃緊，學校必須配合醫療院所到校施打時間，但部分學校至今仍還沒安排，讓學生家長心慌慌，只好跑到醫院門診預約施打。

有家長不滿指出，意願書4日回收，至今卻沒有消息疫苗何時施打，北市高喊疫苗都規畫好，但學生卻只能苦苦等待，加上現在疫情嚴峻，到學校實體上課身邊可能都是確診的同學，令人好擔心，學校又仍不確定疫苗施打時間，只好先到醫院預約施打。

西松國小家長指出，學校施打日期為5月24日比較後面，所以決定幫孩子預約到校外施打，還能直接陪同，快速又方便。

北市教育局則表示，學校必須配合醫療院所時間安排，確實部分學校需排到5月20日以後才能施打，因此會延長希望5月底前全部能打完。