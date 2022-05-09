國民黨台北市議員羅智強爭取參選桃園市長，今正式遞出辭呈，5月11日辭去北市議員。（楊亞璇攝）

國民黨台北市議員羅智強爭取參選桃園市長，今正式遞出辭呈，5月11日辭去北市議員。（楊亞璇攝）

【全程影音】赴北市議會遞送辭職書 羅智強最新說明

國民黨台北市議員羅智強爭取參選桃園市長，今正式遞出辭呈，5月11日辭去北市議員，5月12日生效，他說，有一點不捨但也有興奮，可以繼續往未來開展，接下來就可以全心全力傾聽桃園、為民喉舌，形塑對桃園的政見。

羅智強指出，今天他送出台北市議員的辭職書到議會，他會在5月11日辭去，議員做到11日，12日生效，因為11日有黨團會議，他會跟黨籍議員同事辭行、下午大會向所有議會同事辭行，接下來就可以全心全力傾聽桃園、為民喉舌，形塑對桃園的政見。

羅智強表示，這段時間是從政這麼多年來，相當揮灑的時間，成為重要的養分，跟市長柯文哲有很多建設性互動，跟議會同事針對市政建設共同提案，有一點離情依依。

他說，每個人生的段落都有新的任務跟角色，希望能夠有新的人生篇張，結束一段工作，新的工作即將開展，有一點不捨但也有興奮，可以繼續往未來開展。

面對藍營委託「聯合行銷研究公司」所做的最新桃園民意調查，羅智強民調逼近立委魯明哲，在誤差範圍之內。羅指出，這段時間民調非常多，數字如何都是做為參考，在桃園看到很多支持者對他有熱情、鼓勵，路是人走出來的，只要好好耕耘，相信民眾會給相應的支持與肯定。

民調指出若民進黨派出鄭運鵬，羅智強贏鄭運鵬及民眾黨賴香伶，但若派指揮官陳時中，會小輸陳時中。羅智強表示，他們都非常強，不只是他，國民黨任何人參選都不能掉以輕心，賴香伶過去服務業有得到一定肯定，也是很強勁對手，現在還有將近半年數字都是言之過早，民調數字參考就好。

對於如何整合桃園地方，他指出，這段時間行腳桃園也有拜訪跟拜會，成員桃園市長最好的選項，溝通並非一蹴可幾，跟人交陪也不是可以一步到位，反覆用最誠懇態度，努力把聲音說出去，辭職台北市議員參選桃園市長也是決心的展現，總而言之全力以赴。

短短一兩個禮拜動作頻頻、爭取曝光，告訴黨中央全部都準備好？羅說，「我的個性就是衝鋒的牡羊座」，做什麼就像什麼，既然要參選桃園市長，當然要專心，心無旁騖全力耕耘，辭職、買房、遷戶籍，叫做必然的行動。

他表示，很多綠營朋友這段時間高標準期待，就像買房，他們就說可以租房子，不用等到賣到房子，租了房子又會說沒有誠意；不遷戶籍，說選什麼桃園市長？遷了戶籍就說，為什麼要遷龜山，是因為想要選龜山跟蘆竹的立委，不辭市議員說是腳踏兩條船，辭了又說對台北市政不關心，風風雨雨、流言蜚語他平常心看待。

羅智強強調，既然決定參選桃園市長，那就用100分的心力全力以赴努力，外界評斷最後會化成轉票，認同就會支持，不認同就代表羅智強還不具足成為桃園市長最好的條件，這也是選民的選擇。

至於黨主席朱立倫是否有打給他，羅回應，跟黨中央的溝通的方式管道，他不會特別的說明，這也是對黨中央的尊重，他知道黨中央很為難，要做出決定並不容易，大家給黨中央、朱主席一些決定的空間。