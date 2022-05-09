確診人數高居不下，北市大同區一名72歲洪姓婦人9日上午在歸綏街、安西街排隊，突然感覺身體不適，一陣暈眩癱坐在地上，一旁排隊民眾趕緊詢問婦人，婦人意識清楚，並讓出板凳讓她休息，通知救護人員到場，婦人則為了買篩劑拒絕上救護車，直到藥局開門購得篩劑。

歸綏街一間販售實名制快篩劑的藥局，許多民眾趁還沒開門，在路邊大排長龍，從261號排到160號，其中洪婦疑為了排隊，沒有吃早餐，站在路邊排隊，但藥局開門前，婦人因血糖偏低，全身癱軟坐在地上，一旁民眾見狀，趕緊通知救護車到場。

但婦人告訴救護人員，她只要休息一下就可以，拒絕送醫，並繼續排隊，直到藥局開門，婦人購得快篩劑，並在公園內休息，員警巡邏時看到救護車到場，並在附近找到婦人，詢問後得知婦人為了儘早到場排隊，一大早沒吃早餐，直到8點多，因血糖偏低體力不支倒地，但購得快篩劑後，在公園稍微休憩，員警上前關心，她說並無大礙。