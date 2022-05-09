民進黨立院黨團9日由立委蔡易餘（左起）、陳歐珀、鄭運鵬、邱泰源、吳玉琴等人舉行記者會，針對國民黨質疑，高登公司沒有依照「醫療器材管理法」加入新北市醫材公會，衛福部去年卻准予進口快篩，有圖利嫌疑，表示國民黨用無中生有的方式抹黑衛福部長陳時中，要把陳時中在防疫上的努力鬥臭，奉勸國民黨不要一手擋快篩、一手又再替人民哀求沒有快篩，「鱷魚的眼淚」人民都會看在眼裡。 （趙雙傑攝）

國民黨團質疑高登環球公司沒有依照《醫療器材管理法》加入新北市醫材公會，衛福部去年卻准予進口快篩，有圖利嫌疑，至北檢告發衛福部長陳時中圖利、瀆職。立法院民進黨團今（9日）舉行記者會回應，國民黨提告完全是扭曲法條、無中生有，要抹黑、鬥臭陳時中。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，今年疫情狀況整體而言相較於去年不一樣，台灣已打了5000多萬劑疫苗，一、二更高達80％，儘管每天將近4萬人確診，死亡率維持在萬分之二，全世界最低，和去年沒有疫苗狀況完全不一樣，「今年是有戴著安全帽才去騎腳踏車，有穿救生衣才去游泳！」

民進黨立委蔡易餘表示，國民黨提告，去理解告發內容，完全是扭曲法條、無中生有，要抹黑、鬥臭陳時中，國民黨用的理由是沒有依照《醫療器材管理法》第13條第5項加入新北市醫材公會，但依《商業團體法》規定縱使高登沒有加入新北市醫材公會，高登有可能加入其他的工會。

他提到，食藥署審查時不會去審查加入哪一個工會，這樣的醫療器材商若有兼營其他項目，也有可能加入其他工會，媒體各界都可以去查。

蔡易餘說，公司申請時地方政府也會審查有無加入公會，這一次快篩試劑採購，廠商需提供合格試劑的規格，品項必須通過食藥署專案核可、效期6個月以上，且必須在今年5月31日前必須履約。這次總共有22家業者申請，高登所要申請進口的進口快篩試劑還有另一家公司申請。

蔡易餘說，是22家廠商自己去投標，國民黨沒事找事做，阻擋好不容易有公司要進口的快篩試劑，如此少了1700萬劑快篩試劑，「國民黨不要一手擋快篩、一手鱷魚的眼淚」，兩手策略，全民都看不下，請國民黨真的不要亂了，為了國家好、為了防疫好，國民黨不要亂了

鄭運鵬表示，國民黨要複製去年疫苗不足的情況，去年至今國民黨製造的恐慌並沒有讓台灣多1支疫苗，如今也沒有讓台灣多1支快篩試劑，國民黨就在破壞政府集體採購的計畫，國民黨又提供不出便宜有效的快篩試劑，在野黨不需要這樣做，該展現的是比執政黨更有辦法。

民進黨立委吳玉琴表示，今天有當面詢問陳時中提告一事，陳也感到無奈，要告就走程序，國人應該也看得到無奈，這事這次快篩試劑採購議價，政府驗收了才付款，哪來的暴利？國民黨亂槍打鳥、看到影子就開槍，國民黨如此下去會傷害到自己，扯指揮中心後腿，國民黨可不可以閉上嘴巴、好好做防疫，有本事就請醫療器材趕快來投標、趕快進口快篩試劑。

民進黨立委林楚茵表示，這次是緊急採購，排除了《政府採購法》第36條規定，國民黨特別拿出一個特定的廠商，就法論法完全是謬誤的邏輯，請大家去看審計部報告，按鈴控告真的是為國家做事嗎？還是在殘害忠良？好像抓到鬼了，其實鬼在國民黨心中。