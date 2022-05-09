「走畫臺3＋9客家情—賴世榮水彩油畫創作展」，即日起在花蓮玉里客家生活館展出。（賴世榮提供）

「走畫臺3＋9客家情—賴世榮水彩油畫創作展」，即日起在花蓮玉里客家生活館展出。（賴世榮提供）

「走畫臺3＋9客家情—賴世榮水彩油畫創作展」，即日起在花蓮玉里客家生活館展出。（賴世榮提供）

台東縣大自然油畫協會理事長賴世榮，以走畫寫生台9線及台3線客家鄉鎮風情為主題客，創作66件作品，即日起至5月31日於花蓮縣玉里客家生活館展出，歡迎民眾踴躍前往觀賞，一窺賴世榮對客家風貌的孺慕之情。

正在花蓮縣玉里客家生活館展出「走畫臺3＋9客家情—賴世榮水彩油畫創作展」，創作者賴世榮現任台東縣大自然油畫協會理事長，原籍新竹縣竹東鎮，文化學院美術系肄業，國立藝專美工科畢業，高中時受業於新竹知名客籍畫家蕭如松。

在客家鄉鎮長大的賴世榮，雖然長年居住外鄉，始終無法忘卻客家風土。因而萌生以客家鄉鎮風景走畫寫生為主題，這次展覽的主題以客家原鄉風景為主，包括台三線南庄以北以及台九線縱谷客家鄉鎮為主，總展覽件數66件。

展出作品當中有屬於台3線知名景點，譬如油畫內灣吊橋、秀巒軍艦岩、關西東安古橋、新埔吳濁水故居等等，台9線則有鹿野採茶風情、玉里奔馳火車、關山小鎮、池上杜園、池上稻田....等等，表現手法油畫水彩兼具，尺寸從80號大幅畫作到8號小品皆有。

賴世榮表示，這次展出作品取材幅員甚廣，源自於他成長的故鄉在新竹竹東，授業恩師為「新竹美的詮釋者-蕭如松」，對客家故土的情懷深深烙印腦海，再加上客家人早期也移民到後山，散居台九線縱谷稻米之鄉，這次的展出，是他對竹東故鄉以及客家先祖輩們篳路藍縷、出外打拼的硬頸精神致上敬意。

賴世榮目前更如火如荼準備下一檔展覽，預計將六堆客家風情納入，讓民眾觀賞到更多全省各地客庄人物景致。