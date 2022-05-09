全台疫情不斷延燒，外媒評估台灣夏季前會出現前所未有的死亡率，對此，新北市長侯友宜今（9）日上午受訪時表示，新北市在全國的浪頭上，「守住新北就能守住台灣！」所以他又再度重申，向中央喊話，希望加速「快篩陽等同確診」，並且擴大範圍，必僅能守住中重症的醫療量能，也能降低醫事人員的負擔，減少民怨。

侯友宜表示，面對這波疫情，地方的自主應變才是最重要的，外媒評估的是全台的情況，而新北市為全國確診人數最多的地方，但新北市一直把目標明確地擺放在中重症的醫療量能，所以第一個做居家照護，就是希望把前端浪費公衛、行政人員的作業程序以及讓民眾抱怨連連的居隔制度快速轉型，新北市向中央喊話了11天，總算在前天獲得回應。

所以侯友宜今天又再一次向中央呼籲，快篩陽視同確診的政策，不要堅持到5月12日才要實施，應該加大步伐，不但要早點做還要把範圍擴大，並且做好相關的配套措施，因應全台的PCR採檢量能即將面臨到頂點，如此才能讓醫事人員把所有量能擺在中重症及居家照護上，也能解決目前急診人力匱乏的情況。

另外，有關基隆與台北市反應收到的數量與中央原先配給的數目不符，侯友宜表示，新北市不斷自立自強已預購200萬劑，所以關於中央對地方快篩試劑的支援，新北市期待的是「因地制宜」，應隨各縣市疫情狀況的不同，適時的做調整，補助地方快篩試劑的不足，由於台北、基隆乃至新北，都是這次疫情較嚴重的地區，所以希望中央能夠全力支持，期待中央用這樣的方式守好疫情。

最後侯友宜還是持續向中央喊話，對面疫情的升溫以及政策的轉換過程中，不應該所有事情都一視同仁的看待，採用一致性的做法，應該要了解新北市的做法都跑在前面，中央理當在這個浪頭上支持新北市的轉換做法，給予快速的支持，擋住新北的疫情，讓中重症死亡率降到最低。